Centro storico, rifinanziata la legge speciale: arriva un milione di euro

La cifra non è esattamente di quelle che possono cambiare tutto, ma è certamente un primo inizio. Dopo l'annuncio dei giorni scorsi da parte del sindaco Franco Micciché, la Regione Siciliana ha provveduto con proprio decreto a rifinanziare, in parte, la legge speciale sul centro storico della città. In piccolissima parte, in realtà.

Un milioncino di euro tondi tondi (che si aggiunge al milione e mezzo destinato a Siracusa e ad un altro milione di euro che andrà a Ragusa) che in realtà, si legge nel provvedimento regionale sarà caricato sul bilancio 2020 della Regione ed era sulla "rampa di lancio" dal 2018, quando la somma fu inserita nella legge finanziaria di due anni fa ma a quanto pare non effettivamente corrisposta.

La legge regionale speciale sui centri storici del resto risale al 1985: quei soldi tuttavia non arrivarono mai ad Agrigento perché la città non fu pronta a riceverli, di fatto. Quella legge però prevedeva decine di milioni di euro. E oggi che accadrà?