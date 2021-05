Migranti in fuga anche da "Casa dei gabbiani", carabinieri e polizia bloccano subito un gruppetto

Per gli altri, le ricerche sono ancora in corso nell'aperta campagna del Villaggio Mosè

Non solo Villa Sikania, ma anche "Casa dei gabbiani". Undici migranti - in due diversi gruppi - sono scappati dal centro d'accoglienza "Casa dei gabbiani" del Villaggio Mosè ad Agrigento.

Sei sono stati immediatamente ritrovati e acciuffati dai carabinieri e dalla polizia, mentre per gli altri le ricerche sono ancora in corso in aperta campagna. Nella struttura sono presenti 70 migranti in sorveglianza sanitaria anti-Covid.