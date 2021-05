Dopo la rissa e i disordini all'interno della struttura, la grande fuga: circa 40 i migrati scappati da Villa Sikania

Nessuno degli appartenenti alle forze dell'ordine, che ha provato ad evitare l'allontanamento di massa, è rimasto ferito. Sono già in corso le ricerche dei gruppi di minorenni che, come sempre avviene in questi casi, cercheranno di disperdersi fra la statale 115 e le campagne

Ci risiamo. Una quarantina, forse qualcuno in meno, di migranti minorenni non accompagnati - ospiti di Villa Sikania - sono riusciti a scappare dalla struttura utilizzata come centro di sorveglianza sanitaria anti-Covid per quanti sbarcano a Lampedusa e non solo. Dopo la rissa di ieri sera e i disordini all'interno della struttura, che è situata alle porte di Siculiana, poco fa s'è registrata una maxi fuga. Stando a quanto si apprende in questi primissimi e concitati momenti, non ci sono feriti fra le forze dell'ordine che hanno provato naturalmente ad impedire che i migranti uscissero da cancello e recinzione.

Sono immediatamente scattati gli inseguimenti e le ricerche dei gruppi di giovanissimi migranti che, come sempre avviene in questi casi, cercheranno di disperdersi fra la statale 115 e le campagne di Siculiana.