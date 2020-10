Contagi da Covid al liceo "Politi", i vigili del fuoco si mobilitano per la sanificazione

Mentre il numero dei contagiati che gravitano, in un modo o nell'altro, attorno al liceo "Politi" di Agrigento continuano ad aumentare (appena ieri il sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina, ha riferito del caso della studentessa del liceo risultata positiva), il nucleo Nbcr dei vigili del fuoco si è mobilitato per sanificare l'istituto scolastico per consentire a studenti, docenti e personale scolastico di poter rientrare fra aule ed uffici. Mercoledì scorso, quale primo atto del suo insediamento a sindaco, Franco Miccichè ha disposto la chiusura del liceo Politi. L'istituto superiore resterà chiuso fino al 4 novembre. Questo è accaduto dopo che due alunni e una docente del liceo di Agrigento sono risultati positivi al coronavirus.

Il nucleo Nbcr dei vigili del fuoco è stato "capitanato" dall'ingegnere Capraro, dal caporeparto Lorenzano e dal vigile Di Caro. Importante, anzi fondamentale per garantire sicurezza e ridare tranquillità alle famiglie, l'intervento di sanificazione realizzato dai pompieri. Ad esprimere gratitudine, plaudendo alla meritoria iniziativa svolta, è stata Uil vigili del fuoco di Agrigento.