Auto devastata da un incendio palma, Comune condannato paga

Il Comune di Agrigento paga: 4.500 euro a titolo di risarcimento danni e 1.789,40 di spese legali. Palazzo dei Giganti, nelle ultime ore, ha disposto la liquidazione di complessivi 6.706,93 euro per quanto avvenne il 4 novembre del 2016 in viale Bernini. E lo ha fatto dopo che il giudice di pace lo ha condannato a pagare e dopo che è stata riconosciuta – dal consiglio comunale – la legittimità del debito fuori bilancio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Quattro anni addietro, in viale Bernini ad Agrigento, venne incendiata una palma: una di quelle che, sul ciglio del marciapiede, abbellivano la strada. Le fiamme si propagarono alla macchina di un’agrigentina che l’aveva lasciata posteggiata, suo malgrado, proprio in quell’area. La donna, che subì il danno, ha citato il Comune dinanzi al giudice di pace di Agrigento ed è arrivata, lo scorso anno, la condanna per l’ente al risarcimento. La sentenza non è stata impugnata, non in questo caso, e dopo il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio da parte del consiglio comunale uscente, il Municipio ha messo le somme dovute in liquidazione.