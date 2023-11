Raffica di misteriosi addebiti sul conto corrente, commerciante frodato perde oltre 10mila euro

Non tre o cinque addebiti per alcune centinaia di euro. Ma una cinquantina di "movimenti" per oltre 10mila euro. Ad essere frodato, perdendo un sacco di soldi, è stato un commerciante cinquantatreenne. Un uomo che, sotto choc, non ha potuto far altro che rivolgersi alla polizia.

Il commerciante, grazie alla app sul telefono cellulare, si è accorto di ripetuti e non preventivati movimenti bancari sul suo conto corrente. All'inizio non riusciva a capire, poi controllando meglio e chiedendo lumi all'istituto bancario di cui è correntista si è reso conto che tutti quei soldi non li aveva affatto spesi, né investiti. Ben presto è arrivata la certezza: era stato frodato. Ed il totale degli illeciti movimenti è arrivato ad oltre 10mila euro.

La polizia, raccolta nelle scorse settimane la denuncia a carico di ignoti, ha avviato le indagini. Non sarà semplice riuscire ad identificare chi è stato l'autore di quella cinquantina di addebiti, ma gli agenti, come al solito, non sono intenzionati a demordere.