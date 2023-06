Consentiva, dietro pagamento, alle autocisterne di approvvigionarsi al pozzo artesiano: denunciato

Faceva approvvigionare le autocisterne in un pozzo artesiano presente in un terreno fra il Villaggio Mosè e San Leone. Chissà da quanto tempo quel preciso punto era meta di un autentico andirivieni di privati che, pagando, riempivano le autobotti. Un agrigentino, residente a Favara, è però finito nei guai: è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della città dei Templi. A farlo sono stati i militari della Guardia di finanza di Agrigento che gli hanno contestato l'ipotesi di reato di furto aggravato.

L'uomo, stando all'accusa, consentiva di prelevare, qualitativamente a sbafo, l'acqua del pozzo. E ne ricavava un'utilità visto che si faceva pagare.

Ad accorgersene è stata una pattuglia delle Fiamme Gialle che era di passaggio fra il Villaggio Mosè e San Leone appunto ed ha notato più autocisterne che si recavano verso un punto preciso. E' bastata dare un'occhiata e subito è stato scoperto il furto di acqua.