“Le analisi dimostrano che l’acqua è buona”, il Comune revoca ordinanze di sospensione della distribuzione: ecco dove

L’acqua torna ad essere distribuita in alcune zone della città: nei punti rete di via Amalfi, via Maddalusa e via Capri. Revocate dal Comune, infatti, le ordinanze che disponevano il divieto di utilizzo per sospetta contaminazione delle acque. A seguito delle analisi di laboratorio, che hanno dimostrato che i parametri sono in linea con le disposizioni vigenti, è stato deciso di revocare tutte le ordinanze relative alla sospensione dell’erogazione nelle zone interessate.

Le prove di laboratorio sono state eseguite da Aica e Asp e ne hanno dimostrato la conformità con le disposizioni vigenti in materia di inquinamento ed uso umano dell’acqua.