Una scuola unica per Grotte e Racalmuto, il disappunto dei genitori: “Il Comune più piccolo è sempre quello più svantaggiato”

Grotte sarebbe una città perennemente svantaggiata rispetto a Racalmuto quando si deve dirottare una struttura, un servizio di cui beneficia l’intera collettività. Lo sostengono alcuni cittadini grottesi che sono intervenuti, con un post sui social, sull’accorpamento dell’istituto scolastico Roncalli. E lo hanno fatto, esprimendo tutto il loro rammarico, rivolgendosi al sindaco di Grotte Alfonso Provvidenza.

“La ringraziamo - scrive su Facebook un genitore, Piero Castronovo - per l'attenzione che ancora una volta riserva alle cose importanti della nostra comunità. La notizia dell'accorpamento dell’istituto scolastico Roncalli di Grotte a quello di Racalmuto mi ha letteralmente amareggiato. E’ sempre stato il fiore all'occhiello della scuola agrigentina con una sua identità ben definita. Comprendo perfettamente che i numeri degli alunni non permettono di continuare ad avere una dirigenza scolastica solo per Grotte. Non riesco a capire però, perché, ogniqualvolta si decida di condividere un servizio con il vicino Comune di Racalmuto, si parli di accorpamento e non semplicemente di condivisione. Cosa che magari comporterebbe la destinazione della sede del dirigente scolastico e degli uffici di segreteria a Grotte e non a Racalmuto. In precedenza è stata soppressa la filiale Unicredit di Grotte ed è rimasta quella di Racalmuto. La gran parte dei servizi sanitari, erogati precedentemente dal presidio di via Confine, sono stati dirottati a Racalmuto. Non si può pretendere che ad avere disagi sia solamente la comunità di Grotte solo perché Racalmuto ha qualche cittadino o studente in più.

Non le voglio attribuire la responsabilità, perché non è ovviamente sua, ma come primo cittadino potrebbe far sentire la sua voce affinché la sede degli uffici centrali dell'istituto Roncalli - Sciascia sia a Grotte e non Racalmuto, cosa che ci darebbe un po di sollievo.

Grotte e Racalmuto sono due paesi fratelli, ma molto eterogenei fra di loro. L'unione dei due Comuni è per me cosa improbabile. Continuare a sostenere questa tesi rappresenta una perdita di tempo. Sia i grottesi che i racalmutesi voterebbero ‘no’ ad un quesito referendario di unione. Ma ‘sì’ ai servizi in condivisione senza impoverire nessuno dei due centri. Ringraziamo la professoressa Uttilla, dirigente scolastico attento e scrupoloso, persona seria attaccata al senso del dovere, e l’ingegnere Santino Lo Presti per essersi battuto per la nostra scuola, per averci garantito fino a questo anno scolastico (2023/2024) la nostra autonomia. E grazie anche a lei, caro sindaco, che prende a cuore le nostre istanze”.

Sempre su Facebook, in precedenza, era stato proprio il sindaco di Grotte a comunicare l’accorpamento dell’istituto: “Cari studenti, alunni, famiglie, docenti e lavoratori - aveva scritto - della scuola Angelo Roncalli di Grotte: com’è noto il nostro istituto è stato accorpato al ‘Leonardo Sciascia’ di Racalmuto. Ciò è stato deciso dalla Regione siciliana con l'approvazione del Piano di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica della Sicilia per l'anno scolastico 2024/2025. In questi anni abbiamo resistito, ma purtroppo la voglia matta di razionalizzazione della rete scolastica ha definitivamente stroncato la nostra resistenza. Questa volta il non sufficiente numero di studenti e la posizione geografica non hanno permesso un nuovo miracolo. Tuttavia l’accorpamento degli istituti di Grotte e Racalmuto è da considerarsi come un fatto positivo: questo perché è stato evitato il peggio, ossia l'accorpamento delle nostre scuole con istituti di paesi più grandi e distanti, non solo geograficamente, dal nostro territorio.

L'aggregazione con lo Sciascia di Racalmuto determina semplicemente un dimensionamento della direzione scolastica sotto l'aspetto squisitamente amministrativo (che abbiamo difeso fino a quando possibile, cioè fino a quando la legge lo ha consentito). Rimarrà sempre la nostra specificit" didattica e formativa che ci consentirà di continuare ad essere una delle migliori scuole della provincia di Agrigento.

Il nuovo istituto si chiamerà Sciascia-Roncalli, i nostri plessi continueranno ad erogare istruzione e formazione come sempre hanno fatto senza nessun cambiamento formale e sostanziale, anche con riferimento ai servizi garantiti dal Comune di Grotte a partire della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici.

Si tratta di un semplice dimensionamento organizzativo che non apre le porte a nessuna unione o fusione tra i due comuni (come qualcuno, invece, continua ad auspicare). Il piano regionale avvia una sorta di mero consorzio di funzioni che, nel prossimo futuro, potrà riguardare anche l'azione della polizia locale o la gestione dei servizi pubblici locali.

Nei prossimi giorni incontrerò il collega di Racalmuto e la dirigente scolastica dello Sciascia. I rapporti sono e saranno ottimi e tutti continueremo a lavorare per consolidare l’invidiabile tradizione della scuola grottese”.