Filippa Lagerbäck prende per mano i telespettatori e gli fa conoscere la Scala dei Turchi e la Kolymbthra

Filippa Lagerbäck - con la puntata di "Visioni", in onda su Rai 5 - porta gli spettatori a conoscere la Scala dei Turchi e la Kolymbthra. La puntata che andrà in onda alle 21,15 sarà dedicata a “La Sicilia del cuore" e in replica su Rai3 e Rai5 nei giorni successivi.

La Sicilia è una regione che, grazie al Fai, ha visto realizzare importanti progetti di tutela, restauro e valorizzazione, restituendo - ricordano dal Fai - luoghi straordinari alla fruizione pubblica. Un viaggio attraverso alcuni dei "Luoghi del cuore" più votati al censimento promosso biennalmente dalla Fondazione, come per esempio la Scala dei Turchi di Realmonte, la scogliera di marna bianca dove, grazie anche all’intervento della delegazione Fai Agrigento, presieduta da Giuseppe Taibi, un belvedere panoramico sorge al posto di un edificio abusivo, tanto da essere stato premiato dal Consiglio d’Europa con una menzione speciale del premio “Legalità e paesaggio”.

Un racconto speciale sarà riservato al Giardino della Kolymbethra, agrumeto storico gestito dal Fai all’interno della Valle dei Templi, una vera summa del paesaggio siciliano, dove si incontrano natura, archeologia, agricoltura, legate da una sapienza millenaria frutto di quel crocevia culturale che la Sicilia ha rappresentato per secoli e che costituisce una fondamentale risorsa per il futuro.