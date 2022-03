Il golf per aiutare i bambini autistici: al Verdura Resort lezioni gratuite che diventano percorso di riabilitazione

Il Verdura Golf Resort, per la nuova stagione 2022, promuove un progetto dedicato al supporto dei ragazzi che soffrono di autismo. Lo fa grazie alla collaborazione con la Fondazione ICS Maugeri nell’ambito della seconda edizione del “Rotary golf 4 autism”.

In particolare si tratta di lezioni gratuite per i bambini dai 6 ai 12 con spettro autistico che, grazie al golf, saranno opportunamente stimolati a sviluppare le loro capacità di socializzazione e di integrazione. La ripetitività del gesto tecnico e il contesto verdeggiante e silenzioso dei percorsi di gioco sono infatti alcuni degli aspetti che rendono il golf la disciplina ideale per ragazzi con spettro autistico e, di fatto, costituiscono un possibile percorso riabilitativo per questi giovani.

La Fondazione ICS Maugeri, partner ufficiale insieme a Rocco Forte Hotels, ha sposato l’iniziativa già dalla prima edizione e questo consente di avvalersi di professionisti dedicati che potranno verificare i progressi ottenuti. Hanno già confermato la loro presenza i 5 partecipanti all’edizione 2021 ai quali si affiancano altri 5 bambini che parteciperanno al nuovo appuntamento che parte proprio oggi, 25 marzo, portando a 10 il numero dei giovani golfisti.

A collaborare all’iniziativa sono i Rotary Club di Sciacca, Ribera, Menfi, Licata, Canicattì, Bivona ed Aragona coordinati da Filippo Alessi, consigliere per il Distretto 2110 della IGFR Italia (Associazione Italiana Rotariani Golfisti).

Nell’ambito del progetto sono state previste anche delle giornate “pilota” che si terranno negli altri circoli siciliani.