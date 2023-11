Valle dei templi e museo “Griffo” gratis per 2 giorni: weekend tra natura ed archeologia

Sabato e domenica Valle dei templi gratis per tutti ed ingresso libero anche al museo archeologico “Pietro Griffo”. Il 4 novembre si celebrerà la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate indicata dal ministero della Cultura e recepita dalla Regione siciliana come festività a ingresso gratuito insieme a quelle del 25 aprile e del 2 giugno. Il giorno successivo, invece, sarà l'ormai tradizionale prima domenica del mese che prevede la gratuità per tutti i visitatori degli stessi luoghi di cultura. Quindi 2 giorni consucutivi a disposizione per godersi i siti archeologici del nostro territorio senza pagare il biglietto.

“Si tratta di un'occasione perfetta - afferma l’assessore ai Beni culturali Francesco Paolo Scarpinato - per trascorrere una giornata in famiglia o con gli amici, immergendosi nelle bellezze artistiche e storiche del territorio. Invitiamo tutti a partecipare e a immergersi nella cultura, nell'arte e nella natura dell’Isola”.

Per ulteriori informazioni su orari di apertura e luoghi coinvolti, si consiglia di visitare i siti web ufficiali o contattare direttamente le singole strutture culturali.