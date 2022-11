Promozione del territorio

L’ex velina Maddalena Corvaglia racconta Scala dei Turchi e Valle dei templi su Italia 1: ecco quando

S’intitola “Una vita in vacanza” e vede la conduttrice in giro per la Sicilia a fianco di Gianluca Fubelli in arte “Scintilla”. Ospite il comico Giovanni Cacioppo. Tappa anche a Porto Empedocle