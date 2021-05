Ufficio cerimoniale a Naro, c'è l'ok definitivo: ecco lo staff

C'è l'ok: è stato istituito l'ufficio dello staff del cerimoniale. Il responsabile dell’ufficio, che avrà sede nel palazzo di Città, è il dipendente comunale Giovanni Ferraro che sarà coadiuvato dallo staff formato dai dipendenti: Carmela Ginex, Gaspare Aserio e Santo Gallo

“Sono felice - dice il sindaco di Naro - per l’istituzione di questo nuovo ufficio che sarà di vitale importanza per la rilevanza storica che la Città di Naro riveste e che si prospetta di conservare per il futuro. Niente deve e può essere lasciato al caso. Tutte le cerimonie e gli eventi che saranno organizzati o patrocinati dal Comune saranno filtrati da questo nuovo ufficio secondo i principi e le regole del cerimoniale, del protocollo e del galateo istituzionale”.