Tirocinio operativo in prefettura: al lavoro il consigliere Michelangelo Sardo

Michelangelo Sardo, consigliere di prefettura, vincitore del concorso per l'accesso alla carriera prefettizia, ha iniziato il suo tirocinio operativo al palazzo del Governo di Agrigento dove resterà fino al prossimo 6 settembre. Ad accoglierlo è stato il prefetto Filippo Romano.

Sardo – laureato con lode in Giurisprudenza all'università di Palermo e con una pregressa esperienza lavorativa al ministero della Giustizia – nel periodo di svolgimento del tirocinio applicativo, ha operato al dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione. Si è occupato degli affari di Gabinetto del dipartimento ed, in particolare, delle delicate questioni ricadenti nell’ambito della struttura del

commissario delegato per l’emergenza migratoria nel Mediterraneo centrale.

Ad Agrigento, il periodo formativo – oltre che nell’ambito del Gabinetto del prefetto – vedrà il consigliere Sardo affiancarsi ai dirigenti prefettizi delle varie aree, affinché abbia una visione quanto più completa possibile delle complesse funzioni della carriera prefettizia.

Il prefetto Filippo Romano – nell’accogliere il consigliere Michelangelo Sardo – ha formulato i migliori auguri di buon lavoro, assicurando la massima collaborazione dei dirigenti e del personale dell’ufficio, in un contesto territoriale certamente complesso ma al contempo tra i più stimolanti ed avvincenti dell’intero panorama nazionale.