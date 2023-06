Il teatro Valle dei templi “costruito” in 7 giorni, l’entusiasmo di Zucchero: “Cantare in luoghi come questo amplifica le emozioni”

Certi luoghi unici al mondo, carichi di storia e di fascino, non solo estetico, possono condizionare la performance degli artisti? La risposta è decisamente sì. Parola di Zucchero “Sugar” Fornaciari: il bluesman emiliano, che ha appena dato il via al tour mondiale e che sarà al teatro Valle dei templi il prossimo 27 luglio, ne è fermamente convinto.

“Questi luoghi per me sono una componente importante - ha detto Zucchero - ed il fatto di esibirsi in uno scenario che di per sé è già armonioso, a mio parere si sposa bene con la musica. Facilita lo sprigionarsi delle emozioni, le amplifica”.

Ed il teatro Valle dei templi, a Piano San Gregorio, è proprio uno di questi luoghi che Zucchero ritiene “speciali”. Un teatro che in realtà non è teatro: un terreno incolto che rimane vuoto per buona parte dell’anno, un parcheggio, una lavagna bianca sulla quale si “costruisce” qualcosa. In appena una settimana come in questo caso, quando uomini e mezzi non si sono mai fermati, neanche di notte, per allestire una struttura completa dal nulla: parterre, platea, tribune, palcoscenico, impianto audio e luci, scenografie, bagni pubblici, uffici, biglietteria. Insomma nulla, da principio, che può essere definito “bello” ma che lo diventa grazie al contesto, allo scenario circostante e a quello che si realizza per dare vita a grandi eventi d’intrattenimento.

Fino a 7 giorni fa non c’era niente. Adesso la struttura è operativa: con il doppio concerto dei Modà (il 3 e 6 giugno, ndr) comincia la stagione 2023. Una kermesse che, al momento, ha confermato le seguenti date: il 27 luglio Zucchero; l’8 agosto Gianni Morandi; il 20 agosto Gigi D’Alessio; il 24 agosto Massimo Ranieri; il 27 agosto Francesco Renga e Nek; 30 agosto Antonello Venditti e Francesco De Gregori; il 7 settembre Enrico Brignano.