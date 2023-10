Teatro Pirandello, questo weekend parte la stagione: quasi il 60 per cento di abbonamenti in più

Il Teatro Pirandello riapre il sipario per avviare la stagione 2023/2024. E i dati sugli abbonamenti sono decisamente positivi: “In 3 anni - dice il presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro Pirandello, Alessandro Patti - si è confermato un costante trend di crescita del numero di abbonati che anche per questa stagione ha registrato un incremento vicino al 60 per cento. Oltre alla conferma degli abbonati che hanno diritto di prelazione, va sottolineato che, analizzando i numeri, possiamo essere soddisfatti anche per il crescente numero di nuovi abbonati, i quali hanno tempo fino al 13 ottobre per sottoscrivere l’abbonamento. Ringraziamo per la fiducia e il sostegno. Ribadiamo che non abbiamo aumentato il prezzo degli abbonamenti che rimane di 200 euro. Abbiamo invece aumentato da 20 a 25 euro il prezzo dei singoli biglietti proprio per favorire gli abbonati”.

Il cartellone prevede 2 repliche settimanali oltre agli spettacoli mattutini dedicati alle scuole. La replica della domenica pomeriggio è quella che ha registrato il maggior afflusso di spettatori fino ad oggi.

Si comincia questo fine settimana: sabato 14 e domenica 15 ottobre andrà in scena “Oggi è sempre Todo modo": dramma in due atti di Matteo Collura dal romanzo di Leonardo Sciascia per la regia di Fabrizio Catalano (nipote di Sciascia). Protagonisti Pino Quartullo e Isabel. Questa rappresentazione sarà un'anteprima nazionale.

In cartellone figurano “I due papi” con Giorgio Colangeli e Mariano Rigillo (18-19 novembre ); "Il compleanno" di Harold Pinter, diretto da Peter Stein e con Maddalena Crippa e Alessandro Averone (14-15 dicembre 2023) e "Ti racconto una storia" di Edoardo Leo con la partecipazione musicale di Jonis Bascir (17-18 gennaio 2024).

Ed ancora: Carlo Buccirosso sarà protagonista de "Il vedovo allegro" (23-24 gennaio), seguito da "Il padre della sposa" di Caroline Francke, diretto da Gianluca Guidi, con Gianfranco Jannuzzo e Barbara de Rossi (16-17-18 febbraio). Moni Ovadia e Marianella Bargilli terranno il pubblico sulle spine con "Assassinio nella cattedrale" di Thomas Stearns Heliot, diretto da Guglielmo Ferro (23-24 marzo).

La stagione proseguirà con "La madre" di Florian Zeller, diretto da Marcello Cotugno, con Lunetta Savino (27-28 aprile), seguito da "Pensaci Giacomino" di Luigi Pirandello, diretto da Guglielmo Ferro, con Pippo Pattavina (11-12 maggio).

Gran finale con "Oggi sposi… Sentite condoglianze" di Claudio Insegno, Alessia Navarro e Pino Insegno, sotto la regia di Siddhartha Prestinari (data da definire).

Informazioni e prevendite sul sito ufficiale a partire da venerdì 13 ottobre, con spazio dedicato alla vendita dei nuovi abbonamenti.