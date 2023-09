Teatro dell'Efebo, via alla distribuzione dei ticket gratuiti: ecco come ottenerli

Saranno disponibili a partire da domani, 21 settembre 2023, all'ufficio relazioni con il pubblico del Libero consorzio in piazza Aldo Moro, i voucher per l'ingresso alla serata inaugurale del "Teatro dell'Efebo", in programma al Giardino botanico di via Demetra alle 19:30 del prossimo venerdì 22 settembre, con lo spettacolo di Marco Savatteri “IdeAli – Il pensiero in equilibrio”.

E' possibile inoltre ritirare i voucher per lo spettacolo del successivo sabato 23 settembre.

Ogni voucher da diritto a due ingressi, e gli interessati potranno ritirare soltanto un voucher a testa. Sarà comunque possibile accedere al teatro sia per la serata inaugurale che per gli altri spettacoli fino al completamento dei posti disponibili a partire dalle ore 20:45.