L’incontro con gli studenti, oltre al presidente Occhipinti, è stato presenziato dal responsabile dell’attività didattica per la sede di Agrigento, il dottore Antonino Venezia, dai caposala dei reparti e dalla responsabile dell’ufficio infermieristico dell’ospedale agrigentino Mariella Di Grigoli.

“Si tratta – afferma Salvatore Occhipinti, presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche (Opi) – di un importante momento di crescita professionale per la categoria infermieristica che, al termine del corso di laurea, si arricchirà di ulteriori professionisti pronti a operare nelle equipe sanitarie garantendo attività di prevenzione, cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva”.

La sala conferenze dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento ha ospitato 50 studenti iscritti in infermieristica che hanno cominciato il tirocinio nei reparti di degenza affidati a diversi tutor clinici.

Ospedale “San Giovanni di Dio”, al via il tirocinio per 50 studenti iscritti in infermieristica