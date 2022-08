Influencer impegnate nel sociale, nella “Top 100” ci sono anche due agrigentine: Florinda Saieva e Nadia Lauricella

Di certo non sono persone che promuovono esclusivamente la propria immagine per ottenere profitti o per mettersi in mostra senza veli. Tutt’altro: spesso sono influencer loro malgrado, perché svolgono attività di sensibilizzazione, di promozione del territorio e di innovazione che, inevitabilmente, mettono i loro volti al centro dell’attenzione.

Per questo è stata stilata un’apposita classifica - in realtà è un elenco senza primi o ultimi - in cui si segnalano i più interessanti profili social da seguire, da Instagram a Facebook passando per Tik Tok. Tutti accomunati da temi che oggi hanno un “peso” importante nella società: ambiente, disabilità, innovazione sociale, education, diritti civili, sostenibilità, giovani per i giovani.

E tra questi figurano due donne della provincia di Agrigento: Florinda Saieva di Farm Cultural Park (Favara) e Nadia Lauricella, nota anche con lo pseudonimo di “Iron Nadia”, disabile di Racalmuto.

Non sono personaggi che fanno parlare di sé soltanto per il loro mostrarsi ma, come detto, si sono trovati tanti follower perché sono particolarmente impegnati in maniera del tutto “no profit” a dare un contributo nel sociale, ognuna a proprio modo. Si sono ritrovati sui social a parlare dei temi in cui si impegnano e sono direttamente coinvolti. Per cui la notorietà è arrivata in maniera naturale e di certo non forzata.

In particolare Florinda Saieva è stata inserita nella lista “Innovazione sociale” mentre Nadia Lauricella in “Persone con disabilità”.