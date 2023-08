"Sicurezza urbana integrata": il questore Ricifari a Bisceglie non potrà non parlare anche di Lampedusa

Sarà inevitabile che stasera, al festival "Libri nel borgo antico” di Bisceglie, non si parli anche dell'emergenza immigrazione e del suo impatto sulla sicurezza. A presentare il libro "Sicurezza urbana integrata", curato dal questore di Agrigento e scritto dal gruppo di ricerca Eurocity e dagli esperti dell'università di Bologna, sarà proprio Emanuele Ricifari.

Sicurezza come bene primario, assetto normativo costituzionale della sicurezza in Italia. Questi i temi dell'opera che li affronta non solo sotto il profilo normativo dei cosiddetti decreti sicurezza, ma si spinge a definire la sicurezza e a individuare il “chi fa cosa” in quella che è una costruzione comunitaria di sicurezza.

Alle istituzioni è demandato il compito di proteggere i cittadini, conciliando la sicurezza con l'emancipazione delle minacce. Un tema costantemente affrontato in sedi istituzionali, accademiche e operative nelle quali si sono espressi i migliori esperti. Una materia, sempre più attuale che necessita di costanti rivisitazioni concertare con tutte le parti sociali legittimate. E durante l'importante occasione di Bisceglie - grande festa dei lettori e degli editori con l’obiettivo di promuovere la lettura e incentivare la diffusione dei libri - non si potrà, parlando di sicurezza e tenuta dell'ordine pubblico, non fare riferimento alla questione immigrazione e a Lampedusa che è, di fatto, la porta d'accesso d'Europa delle migliaia e miglia di persone che continuano a sbarcare.