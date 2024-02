"Il meglio della Sicilia" e Agrigento capitale della cultura sbarcano a Sanremo

Agrigento Capitale italiana della cultura sarà in "vetrina" a Sanremo nella settimana del più famoso festival della canzone. L'occasione sarà "Sicilia, che meraviglia", l'evento organizzato dall'associazione culturale 'Luminescenze' che si terrà nella città dei fiori il 7 febbraio.

Il meglio dell'Isola sarà protagonista per un'intera giornata in uno stand all'interno dello Yacht Club, tra eccellenze musicali, artistiche ed enogastronomiche..

"Sul palco - spiegano gli organizzatori in una nota - si alterneranno istituzioni, produttori, personalità del mondo dello spettacolo e dello sport. Ognuno di loro racconterà un pezzo di Sicilia diverso, in un grande puzzle che compone quello che, non caso, è stato definito il continente Sicilia, per la sua diversità e unicità nei suoi vari territori. A Sanremo, per 'Sicilia, che meraviglia', anche il debutto assoluto di Agrigento come capitale della cultura".