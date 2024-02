“Sono puzzle di te”: ecco l’ultima trovata delle Poste per San Valentino

E’ una cartolina filatelica davvero speciale, che si compone come un vero puzzle, l’ultima trovata delle Poste in occasione di San Valentino.

Basta scrivere il proprio messaggio d'amore, scomporlo e spedirlo a chi si ama. Il destinatario dovrà ricomporlo per scoprirne il contenuto.

Le cartoline puzzle multi-soggetto “Sono puzzle di te” e “Colpito e affondato” e la cartolina semplice sono disponibili negli uffici postali di Agrigento Centro e Sciacca.

Un’occasione particolare per ogni collezionista o per chi desidera mandare un messaggio d’affetto a persone vicine o lontane. La cartolinasSi spedisce in una busta già affrancata.