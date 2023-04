Segnale televisivo dove il digitale terrestre non arriva, accordo tra Tivùsat e associazione Borghi più belli d'Italia

Verrà favorita la diffusione della conoscenza delle possibilità che la piattaforma satellitare gratuita tivùsat offre per la risoluzione delle esigenze di ricezione dell'offerta tv in chiaro. La piattaforma garantisce ai propri utenti la disponibilità del segnale televisivo dove il digitale terrestre non arriva, dove ci sono interferenze oppure dove non si riceve nella sua completezza. È stato firmato oggi a Sambuca di Sicilia l'accordo tra tivù srl (società di proprietà Rai Mediaset, che gestisce la piattaforma satellitare tivùsat) e l'associazione dei Borghi più belli d'Italia.

L'associazione si è impegnata a promuovere la diffusione della piattaforma nei borghi più belli d'Italia e Tivùsat si adopera per definire, con i produttori di apparati certificati, agevolazioni nell'acquisto per gli abitanti dei borghi stessi.

La firma dell'accordo è avvenuta in occasione della XXIII assemblea nazionale dei Borghi più belli d'Italia, che ha visto la presenza - tra le autorità - anche del presidente del Consiglio nazionale dell'Anci Enzo Bianco.