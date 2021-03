"Tablet per dad", Rotary e Usaid donano apparecchiature alla scuola "Generale Macaluso"

"Tablet per dad". E' nell'ambito di questo progetto che una delegazione di rotariani agrigentini, guidati dal presidente Pierluigi Maratta, ha proceduto a consegnare diversi tablet alla scuola "Generale Macaluso" e al dirigente scolastico Carmen Campo.

L’iniziativa è stata presentata a Palermo nei giorni scorsi all’assessorato regionale all’Istruzione, alla presenza dell’assessore Roberto Lagalla che nell’occasione ha dichiarato che in un quadro di coesione civile tra le istituzioni e i soggetti pubblici e privati si rafforzano gli interventi a sostegno della scuola per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e informatiche. L'iniziativa del Rotary e di Usaid è sostenuta con soddisfazione dal governo Musumeci, che da parte sua ha già stanziato significative risorse per la promozione della promozione della scuola digitale.

Usaid è un’agenzia governativa statunitense impegnata nella sovvenzione di progetti umanitari, tramite le ambasciate USA sparse in tutto il mondo. L’agenzia ha scelto come partner il Rotary International, tramite la Rotary Foundation, per finanziare uno dei suoi progetti di lotta alle conseguenze della pandemia da Covid-19, stanziando per l’Italia la somma di 5 milioni di dollari americani. Il Rotary ha concertato con il finanziatore l’esecuzione di un progetto che favorisse la fascia più giovane della popolazione che sta patendo le maggiori difficoltà integrative anche a causa di fattori economici.