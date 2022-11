La modella ucraina Anastasiya Lytvyn sceglie Punta Bianca per lo shooting d’autunno: foto in bikini per la rivista “Luxia”

Un’altra importante vetrina social per la spiaggia di Punta Bianca. Proprio adesso, in un momento di “bassa stagione” quando le temperature non invogliano più di tanto ad andare in spiaggia.

La marna di Punta Bianca è stata scelta infatti come set fotografico dalla top model ucraina Anastasiya Lytvyn per uno shooting pubblicato sulla rivista di moda “Luxia”.

Diversi scatti in bikini e con il sole, realizzati lo scorso mese di ottobre quando il nostro clima offriva ancora temperature decisamente fuori stagione e quando si verificò un insolito “assalto” alle spiagge con la stagione estiva abbondantemente conclusa, almeno secondo il calendario.

Le foto scattate a Punta Bianca sono comparse sul profilo Instagram di Anastasiya con 150 mila follower. Lei, molto legata alla sua terra di origine (diversi post e storie le dedica infatti al suo Paese martoriato dalla guerra denunciando abusi, violenze e persecuzioni al popolo ucraino), ha deciso di stabilirsi in Sicilia per vivere e lavorare.

Periodicamente sceglie le più belle location dell’isola per realizzare servizi fotografici per conto di riviste specializzate e brand d’alta moda. E a beneficiarne, naturalmente, è il territorio grazie ad una vetrina social, gratuita, che si affaccia su una platea sempre più vasta. E così è stato anche per Punta Bianca dopo le “incursioni” di Belen e di altri vip del mondo dello spettacolo e della moda.