Confcommercio premia il presidente di Federcarni Gianni Giardina: è nella nazionale macellai

Confcommercio premia il proprio presidente provinciale Federcarni, Gianni Giardina, per il risultato ottenuto con la nazionale Italiana dei macellai agli ultimi Campionati europei. La squadra si è piazzata “Prima per il pubblico e seconda per la giuria”.

La consegna del riconoscimento è avvenuta alla biblioteca comunale di Agrigento durante un incontro formativo organizzato per gli operatori del settore.

Nel conferire il riconoscimento Giuseppe Castellano - referente del “Gruppo Giovani” di Confcommercio Agrigento – ha ringraziato Giardina "per l’impegno profuso nelle vesti di presidente provinciale di Federcarni, rimarcando che poterlo annoverare nella squadra di Confcommercio è un orgoglio per tutta gli associati".