"Giornata della memoria e dell'impegno": alunni della scuola media "Rizzo" in corteo

Il corteo, sulle note de "I cento passi", ha attraversato le vie di Porto Empedocle, si è radunato sulla scalinata della chiesa Madre e gli alunni hanno letto, in sequenza cronologica, i nomi delle 1.081 vittime innocenti delle mafie, tra cui 134 donne e 115 bambini. C'erano anche i rappresentanti della prefettura alla manifestazione organizzata dall’istituto scolastico “Rizzo” di Porto Empedocle, in occasione della celebrazione della XXIX “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”.

L’iniziativa è stata promossa dal ministero dell’Istruzione e del merito, in collaborazione con l’associazione “Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie”, per stimolare la partecipazione delle istituzioni scolastiche alla “Giornata della memoria2 istituita nel 2017.

Dal 1996, ogni anno, vengono scelti una città e uno slogan diverso. Anche Porto Empedocle ha aderito all’iniziativa. Dalla scuola media “Rizzo”, con la dirigente scolastica Anna Rita Gangarossa, il corteo è arrivato fino alla chiesa Madre.

La cerimonia è stata molto toccante e partecipata da esponenti del mondo istituzionale, religioso e civile e costituisce una ricorrenza annuale di sensibilizzazione e mobilitazione in ricordo delle vittime delle mafie in Italia e nel mondo, scandisce la memoria che si fa impegno civile quotidiano, quasi a far rivivere le molteplici vittime innocenti delle stragi, del terrorismo e del dovere.