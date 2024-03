Patto di amicizia Siculiana-Imola: verrà consegnata la cittadinanza post-mortem ad Ayrton Senna

Verrà celebrato, il 4 maggio, il patto di amicizia Siculiana-Imola, durante il quale verrà consegnata la cittadinanza conferita post-mortem al tre volte campione del mondo di Formula 1 Ayrton Senna.

Lo stesso giorno verrà presentato il progetto del museo dedicato all'amatissimo pilota che conterrà il racconto della storia della famiglia di emigranti siculianesi che hanno dato origine al mito.

Nei giorni scorsi, Giuseppe Zambito, sindaco di Siculiana, è stato invitato a una iniziativa per ricordare il compleanno di Ayrton. Alla presenza di numerosi appassionati di F1, ex piloti, giornalisti e i sindaci di Modena, Imola e Maranello ha ricordato le origini e presentato il cartellone di eventi in programma nei prossimi mesi. Nella sua tappa Emiliana, accompagnato dal sindaco di Imola e dal presidente dell’autodromo Gian Carlo Minardi, ha visitato il “tempio” della F 1 dove trent’anni fa perse la vita Ayrton Senna. A margine della visita, al palazzo municipale di Imola, i sindaci di Siculiana e di Imola, hanno concordato la sottoscrizione di un patto di amicizia tra le due cittadine, all’insegna dei valori di cui Ayrton Senna era portatore: lo sport, l’amicizia, la solidarietà.

“Insieme all’assessore Salvatore Piazza abbiamo constatato come ancora oggi il mito del tre volte campione del mondo di Formula 1 sia fortemente radicato. Ringrazio i sindaci di Modena, Imola e Maranello per l’accoglienza. – dichiara Giuseppe Zambito – . Il 4 maggio, Marco Panieri, sindaco di Imola, sarà a Siculiana per sottoscrivere il patto di amicizia, il che rappresenta l’inizio di un importante scambio culturale e turistico tra le due realtà”.