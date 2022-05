Verdura Resort, prima edizione del “GZ19 Padel Tour” con 4 squadre composte da leggende del calcio: ecco chi ci sarà

Le grandi leggende del calcio internazionale si sfideranno sui campi di padel del “Verdura Golf Resort” di Sciacca dal 2 al 5 giugno per la prima edizione del ”GZ19 Padel Tour”, torneo a squadre organizzato dalla ”GZ19 Padel Academy ”di Gianluca Zambrotta.

E’ un competizione dcon un girone all’italiana in cui si sfidano 4 squadre composte dagli ospiti della tenuta siciliana del gruppo Rocco Forte Hotels.

Ad arricchire l’evento sportivo anche un secondo girone che vedrà competere 4 squadre formate da leggende del calcio internazionale: Nelson Dida e Serginho del Milan, Andrea Barzagli e Gianluca Zambrotta della Juventus, Fabio Grosso e Simone Barone del Palermo, Javier Saviola e Luis Javier Garcia del Barcellona. Al termine dei due gironi, una finalissima tra le rispettive vincitrici.

Un torneo sportivo che da una parte vuole celebrare la disciplina e lo spirito sportivo, dall’altra sposare una causa benefica devolvendo parte del ricavato ad “AmicidiSean”, l’associazione che offre assistenza e cure necessarie alle persone affette da lesione spinale completa, con lo scopo di garantire loro la migliore qualità di vita possibile.

In questa cornice, ad inaugurare la prima edizione, sarà presente anche Luigi Carraro, presidente della Federazione internazionale padel ed una quota rosa di appassionate di padel che sarà impegnata in una partita dimostrativa dando così il “kick off” al torneo. In campo la giornalista sportiva Federica Masolin, l’attrice Anna Safroncik, la conduttrice Giorgia Rossi e Valentina Liguori, moglie di Gianluca Zambrotta e organizzatrice dell’evento insieme a Il Mondo di Scimpa.

Un ricco parterre di ospiti tutto confermato anche per la cena conclusiva della manifestazione quando, sabato 4 giugno, le maglie autografate delle leggende del calcio saranno assegnate tramite estrazione ai partecipanti.

Giacomo Battafarano, General Manager del Verdura Resort Rocco Forte Hotels, presenta così questa collaborazione: “Siamo felici di poter ospitare questa prima edizione del GZ19 Padel Tour e di dare così inizio ad un insieme di attività e tornei che si svolgeranno al Verdura Resort nel corso della stagione. Da sempre sosteniamo il golf e tutto lo sport a 360 gradi e lavoriamo per arricchire ogni anno il calendario con nuovi eventi legati alle diverse discipline supportando, quando possibile, anche delle iniziative di solidarietà così come già fatto con il programma Golf4autism. Dal calcio, al tennis, al padel e al basket ma anche tuffi e sport acquatici da praticare nella baia del Verdura”.

In chiusura di stagione è previsto anche un evento speciale dedicato al tennis che vedrà la partecipazione dei tre campioni Dominic Hrbaty, Jeremy Bates e Karel Novacek.