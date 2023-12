Open day alla scuola media Rizzo, la dirigente: "Una bellissima esperienza di crescita"

“Una giornata di rendicontazione sociale”. Con queste parole, Anna Gangarossa, dirigente dell’istituto comprensivo Pirandello, definisce l’open day che ieri ha riempito di ragazzi e dei loro genitori la palestra della scuola media Rizzo.

Tra letture, storia e tradizioni, i ragazzi hanno presentato le attività svolte durante l’anno scolastico e non sono mancati momenti musicali e coreografie artistiche che hanno ripercorso anche la storia del territorio.

“L’open day – aggiunge - Anna Gangarossa – inteso come apertura di una giornata della scuola al territorio, non è per noi un evento occasionale ma una consuetudine. I nostri ragazzi, infatti, spesso aprono la porta della scuola per accogliere esperti, per uscire sul territorio scoprendone le bellezze e le ricchezze. Oggi, dunque, può essere definita una giornata di rendicontazione sociale: ci piace mostrare ai genitori e ai ragazzi, che si accingono a frequentare un nuovo segmento scolastico, le attività che finora hanno svolto i nostri alunni. Ma è soprattutto - aggiunge - un’occasione formativa che vogliamo offrire agli stessi ragazzi i quali oggi si mettono alla prova innanzi a un pubblico diverso, ampio, variegato. Credo sia una bellissima esperienza di crescita”.