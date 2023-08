Nek e Renga pronti a cantare sotto la Valle: “Sarà un grande concerto con il gemellaggio tra i nostri fan”

Nek e Francesco Renga sono nel pieno del tour estivo. Agosto, settembre e ottobre pienissimi di concerti in tutta Italia. E tra le varie tappe c’è anche quella al teatro Valle dei templi di Agrigento, a Piano San Gregorio, domenica 27 agosto.

I due cantautori promettono uno spettacolo intimo, viscerale e variegato. “I nostri live - svela Nek - sono un’incursione nei rispettivi repertori, con tutte le canzoni più amate: da ‘Angelo’ a ‘Laura non c’è’ che canteremo a due voci. Ci sarà anche una dimensione più intima, senza il gruppo. Solo io, Francesco e il pubblico”.

“Nek mi copre sempre le spalle - aggiunge Renga - e sa tutti i pezzi. Studia gli accordi, il vibrato. Io mi scordo anche i testi. È un uomo pragmatico che risolve i problemi, come Mr. Wolf in ‘Pulp Fiction’. Io sono più istintivo, mi faccio prendere prepotentemente dall’emotività. Il disco è il frutto della nostra complicità. Segue una direzione assolutamente libera. Senza rime parlate, né featuring con qualche rapper. C’è solo un coro”.

Due artisti che hanno superato i 50 anni e che non si prendono troppo sul serio. “Dopo i tormenti giovanili - dice scherzosamente Nek - per noi ultracinquantenni è importante tenere la pancia dentro mentre camminiamo. E andare avanti fino alla fine del mondo con la camicia, le infradito, la fritturina e la birra ghiacciata. È una fotografia plastica del nostro tempo, con tutte le sue sicurezze”.

“Con Filippo ci lega la stessa visione della famiglia - svela Francesco - e quell’amore totalizzante per i figli e le nostre compagne. È un vero amico che voglio abbracciare spesso, senza alcun motivo. Ammiro la sua tecnica musicale”.

Il progetto di presentarsi sul palco insieme, come anticipato peraltro in uno dei momenti speciali dell’ultimo Festival di Sanremo, è anche un’occasione per “gemellare” i fan dei entrambi gli artisti che per questo concerto “a due” si uniscono riempiendo le platee.

“I nostri spettatori sono un po’ gemellati” La vocalità invece è simile, ma diversa. La difficoltà più grande sarà cantare l’uno le canzoni dell’altro, le canteremo tutte a due voci, altrimenti non avrebbe senso, rimanendo se stessi, senza imitarsi. Comunque non vediamo l’ora”.

I biglietti sono ancora disponibili presso la biglietteria fisica in via Platone 5, ad Agrigento, oppure on line qui