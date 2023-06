“Ci vediamo nella Valle dei templi”: videomessaggio social di Francesco Renga e Nek

Il 27 agosto Renga e Nek saranno al teatro Valle dei templi di Agrigento e hanno voluto “ricordare” ai propri fan questo appuntamento esclusivo in un luogo decisamente fuori dal comune. Lo hanno fatto con un breve videomessaggio diffuso sui social: “Vi aspettiamo ad Agrigento”.

Si tratta di una tappa del tour estivo 2023 che li sta portando in giro per l’Italia proponendo i loro più grandi successi. Lo scorso anno Renga ha festeggiato 30 anni di carriera mentre Nek addirittura 40. Il primo ha raccontato che non era ancora maggiorenne quando firmò il suo primo contratto discografico. Nek entrò nel vivo della sua attività artistica nell’ormai lontano 1986, ma già scriveva canzoni. “Abbiamo pensato a questa unione - dicono - per uscire dalla solita ritualità: l’età, il fatto di stimolarsi reciprocamente, di toglierci dalla monotonia. Così è tutto più leggero perché tutte le cose sono condivise in due”.

Sul palco i due artisti porteranno anche il singolo “L’infinito più o meno” che affronta il tema della paternità in tutte le sue sfumature. I figli di Francesco Renga sono Jolanda e Leonardo Renga, nati rispettivamente nel 2004 e nel 2006 dalla relazione con l’ex moglie Ambra Angiolini. Recentemente la figlia maggiore si è esibita insieme al padre mentre la mamma filmava commossa sotto il palco.

La figlia di Nek e della moglie Patrizia Vacondio si chiama invece Beatrice Neviani ed è nata nel 2010.