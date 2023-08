Multe e violazioni del codice della strada, gli agrigentini sono i più “disciplinati” in Sicilia

La provincia di Agrigento è tra quelle con gli automobilisti più “disciplinati” in Sicilia. E’ il dato che emerge da un’analisi, condotta da Facile.it e Assicurazioni.it, sui proventi derivanti da sanzioni legate all'accertamento delle violazioni al codice della strada. L’importo complessivo raccolto nella regione supera i 36 milioni di euro. In valori assoluti, i comuni capoluogo che hanno incassato cifre maggiori sono Palermo (25,5 milioni di euro) e Catania (5 milioni). Dunque Palermitani, siracusani ma anche i catanesi sono i guidatori più multati della Sicilia. Seguono Siracusa (quasi 2,4 milioni) mentre sul versante opposto troviamo Caltanissetta (quasi 368mila euro), Agrigento (135mila euro) ed Enna con 131mila euro.

Quindi sarebbe Enna e non Agrigento la provincia più virtuosa? In realtà no perché questi dati sarebbero frutto di un’ovvietà dato che le città più grandi hanno più abitanti e quindi, proporzionalmente, il numero delle sanzioni è più elevato.

Il dato veramente rilevante è quello che viene fuori rapportando le somme incassate con il numero di autovetture e motocicli iscritti nei registri della Motorizzazione. In questo caso, infatti, la classifica siciliana cambia leggermente anche se non per la prima posizione dove si trovano ancora i guidatori palermitani, i quali - in media - nel 2022 hanno dovuto pagare contravvenzioni di importo pari a 49 euro.

Seguono nella graduatoria regionale i conducenti siracusani, che in media nel 2022 hanno dovuto pagare contravvenzioni di importo pari a 22 euro, mentre al terzo posto si posizionano quelli catanesi dove la “multa pro capite” è stata pari a 17 euro.

Ai piedi del podio si trova Trapani (13 euro), seguita da Ragusa (9 euro) e a brevissima distanza, Caltanissetta (8 euro), Messina (7 euro) ed Enna (6 euro). Chiude la classifica regionale Agrigento, che - con una multa pro capite di soli 2,5 euro - è dunque la provincia più virtuosa in Sicilia piazzandosi anche penultima a livello nazionale.

“Non tutti sanno che violare il Codice della Strada, oltre ad essere estremamente pericoloso, può avere un impatto negativo anche sul premio RC auto dell’assicurato”, spiega Andrea Ghizzoni, managing director assicurazioni di Facile.it. “Alcune compagnie assicurative - aggiunge - nel valutare il profilo dell’automobilista, tengono conto non solo della classe di merito, ma anche del saldo punti della patente e del rispetto del codice della strada da parte dell’assicurato negli anni precedenti alla stipula della polizza. Ad esempio, aver subito una sospensione della patente oppure aver ricevuto multe per guida in stato di ebbrezza può essere visto come il segnale di un atteggiamento poco prudente al volante e questo potrebbe spingere la compagnia ad aumentare il prezzo dell’Rc auto”.