Montevago, lavori in corso per il restyling di piazza della Repubblica

Lavori in corso a Montevago per il restyling di piazza della Repubblica. "Il progetto – spiega, in una nota, il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo - prevede la riqualificazione della piazza antistante al palazzo comunale con l’adeguamento del sistema di illuminazione esistente alle norme di settore anche ai fini del risparmio energetico, del contenimento dell’inquinamento luminoso e dell’introduzione di tecnologie di tipo smart city, ottenendo così un miglioramento delle prestazioni energetiche complessive attraverso la sostituzione dei corpi illuminanti dell’impianto in questione che sarà oggetto di manutenzione, senza stravolgere l’assetto identificativo proprio della piazza".

Saranno anche collocate due panchine smart che utilizzano la produzione di energia da fonti rinnovabili e la convertono in carica per telefoni o similari attraverso l’inserimento di porte Usb, per il pubblico utilizzo. Inoltre, saranno installati anche nuovi giochi per i bambini, sarà riqualificata la fontana della piazza e sarà realizzata una passerella per consentire l’accesso delle persone con disabilità nella biblioteca comunale. Infine, sarà realizzato anche un intervento artistico a cura dello street artist Ligama.