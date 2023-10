Miss Italia, in finale la margheritese Anastasia Pellegrino: passerella a Salsomaggiore per accarezzare il sogno

E’ una delle due siciliane entrate nella “Top 40” in finale a Miss Italia 2023. Si tratta di Anastasia Pellegrino di Santa Margherita Belìce. Rappresenterà l’isola a Salsomaggiore Terme, il prossimo 11 novembre, insieme alla palermitana Gloria Di Bella per quello che sarà l’ultimo atto del concorso di bellezza più importante d’Italia. Tra l’altro, proprio quest’anno, dopo 12 edizioni, la finale di Miss Italia torna svolgersi a Salsomaggiore, sede storica del concorso.

In tutto lo Stivale sono state dunque selezionate 40 concorrenti che si daranno battaglia per vincere l’ambita corona. Quest'anno è stato deciso di assegnare due posti in finale per ogni regione: uno occupato da chi vince la fase regionale ed un altro da chi invece è riuscita ad imporsi alle prefinali che si sono concluse in Calabria.

Anastasia, 22 anni, è originaria di Marsala ma vive con la famiglia a Santa Margherita. “E’ una grande emozione - ha detto - raggiungere l’obiettivo di concorrere per la vittoria finale a Salsomaggiore. Mia madre mi ha trasmesso negli anni la passione per la moda e per la bellezza. Ecco perché ho sempre alimentato il sogno di partecipare a Miss Italia”. Ha un diploma di liceo artistico ed oggi lavora in un’attività commerciale di famiglia occupandosi soprattutto della vendita on line come indossatrice. E’ già stata scelta per alcuni spot per brand prestigiosi come Dolce & Gabbana. Ha tanti sogni nel cassetto: “Mi piace la moda - svela - e non escludo che in futuro possa dedicarmi alla creazione di un marchio tutto mio. Ma penso anche alla recitazione e per questo vorrei iscrivermi all’Accademia di cinema”.