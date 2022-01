Belìce, ricordate le vittime del sisma con una messa nella rinata cattedrale di Montevago

Una messa per non dimenticare un evento che ha cambiato per sempre la storia di una comunictà. È stata celebrata dall’arcivescovo di Agrigento, monsignor Alessandro Damiano, nella rinata cattedrale di Montevago per ricordate le vittime del terremoto che la notte tra il 14 e il 15 gennaio del 1968 devastò la Valle del Belìce.

”La riconsegna della Cattedrale ridà vita alle persone di questo territorio”, ha detto l’arcivescovo. Alla celebrazione hanno partecipato le massime autorità provinciali tra cui il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa e i sindaci della Valle del Belice. In rappresentanza della Regione siciliana è intervenuto l'assessore regionale alle Autonomie locali Marco Zambuto.

”A 54 anni dal sisma ricordiamo i nostri concittadini che hanno perso la vita e celebriamo la rinascita della nostra chiesa Madre guardando con fiducia al futuro”: queste le parole del sindaco Margherita La Rocca Ruvolo.