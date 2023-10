Secondo pediatra a Menfi, interrogazione di due consiglieri

Il gruppo consiliare "Verso Menfi" ha presentato una interrogazione al sindaco "per conoscere lo stato dell'arte relativo alla riassegnazione della seconda pediatra a Menfi".

"La città di Menfi - scrivono i consiglieri - aveva in dotazione due unità di pediatra, ma dal mese di maggio, in seguito al pensionamento di un medico, la popolazione pediatrica non ha più sufficiente copertura assistenziale in quanto il posto carente che si è determinato non è stato ancora coperto con altro sanitario".

Il gruppo consiliare aggiunge: "Subito dopo le elezioni, il 2 giugno, il sindaco Clemente aveva reso noto alla stampa di avere acquisito i necessari chiarimenti e di avere individuato le iniziative da porre in essere per sollecitare l'intervento dell'Asp competente in materia. Tuttavia, a distanza di mesi dalle dichiarazioni del primo cittadino, la città di Menfi continua a essere servita da una sola pediatra che ha già raggiunto il massimale dei propri assistiti e non può acquisire ulteriori scelte, con gli inevitabili disagi che ne derivano".