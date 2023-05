“Bandiera blu” per 27 volte: il mare di Menfi si conferma un paradiso incontaminato

Menfi ha conquistato per la 27esima volta la prestigiosa “Bandiera blu” che certifica l’assoluta qualità del mare che anche quest’anno risulta incontaminato e indiscutibile fiore all’occhiello del territorio.

Il riconoscimento è stato assegnato ad 11 località siciliane e Menfi, anche stavolta, non manca all’appello. Per la città si tratta della 26esima assegnazione consecutiva.

“La Foundation for Environment Education - sottolinea il sindaco Marilena Mauceri - ha voluto riconoscere al nostro mare e a tutto il territorio, il merito per un lavoro continuo e di protezione ecologica, oltre che di un’offerta territoriale credibile e compatibile con le istanze ambientali. Menfi, infatti, negli anni è cresciuta sempre di più nel mondo del turismo di qualità e riconoscimenti come quello di oggi a Roma (presso la sede del CNR) continuano a fare bene al territorio. La ventisettesima 'Bandiera blu' è un orgoglio per Menfi, un riconoscimento che questo territorio merita grazie ai cittadini, alle aziende e le associazioni continuano a preservarlo, investendo sul turismo sostenibile e sulla valorizzazione delle risorse paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche".

La "Bandiera blu'"è un riconoscimento internazionale, assegnato alle località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio in termini di qualità delle acque, educazione ambientale, raccolta differenziata e la qualità delle spiagge, l’accessibilità per tutti, la pista ciclabile e l’adeguata informazione. Istituito nel 1987 (Anno europeo dell’ambiente), viene assegnato ogni anno in 41 paesi, sia europei che extra-europei, con il supporto e la partecipazione delle due agenzie dell’Onu: UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) e UNWTO (Organizzazione mondiale del turismo) con cui la Fee ha sottoscritto un protocollo di partnership globale. Sono stati delegati dal sindaco i due impiegati comunali Sparacino e Buffa, responsabili dell'ufficio comunale "Bandiera blu".