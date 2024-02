Il Mandorlo in Fiore si promuove alla Bit di Milano: “Vetrina per una proposta ampia e variegata”

In attesa del programma definitivo, il Mandorlo in Fiore approda alla Bit di MIlano. La presentazione è arrivata lo scorso 4 febbraio alla presenza dell’assessore regionale al turismo, Elvira Amata.

La kermesse si svolgerà dal 9 al 17 marzo prossimi, con il 66° Festival internazionale del folklore e il 21° Festival internazionale "Bambini del Mondo”.

"Per conoscere il programma definitivo del Mandorlo in Fiore bisogna attendere qualche altro giorno. In una conferenza stampa, ad Agrigento, sarà fornito ogni dettaglio su cui la macchina organizzativa sta lavorando già da qualche mese - dice una nota -. La 76esima edizione del Mandorlo in Fiore vuole essere anche un ritorno al passato, a partire dal logo della kermesse che riprende quello utilizzato negli anni 50. Il centro vivrà ogni giorno con gli spettacoli dei gruppi. Ci sarà spazio per diverse iniziative collaterali di svago e gastronomia".

“Siamo molto soddisfatti – dice l’assessore Cantone- che gli appuntamenti del Mandorlo siano stati presentati alla Bit di Milano essendo questa una vetrina di promozione turistica di valenza internazionale molto prestigiosa. Il programma del Mandorlo in Fiore per il 2024, stilato insieme a due esperti quali Giovanni Di Maida e Riccardo Cacicia, offre una proposta ampia e variegata rivolta a tutte le fasce di età, che vede protagonisti luoghi di grande bellezza, la musica, l’enogastronomia, le tradizioni ed eventi culturali”.