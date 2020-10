"Aggiungi un posto a tavola", raccolta alimentare di Lions e Leo club

“Aggiungi un posto a tavola”: è il titolo del service che svolgeranno sabato 31 ottobre il Lions ed il Leo Club Agrigento Host. I due club promuovono insieme una raccolta alimentare per le famiglie bisognose, chiedendo a tutta la comunità di recarsi a fare la spesa e di donare qualcosa per chi è in difficoltà.

"Tra le tante problematiche causate dalla pandemia - spiegano con una nota - c’è, infatti, l’aumento esponenziale della povertà, numerose famiglie si trovano già in situazioni limite e altre si ritroveranno presto in condizioni critiche a causa di questo difficile momento aggravato dalla precarietà economica".

"Un gesto discreto, generoso, prezioso e straordinario, per il quale confidiamo nella generosità degli agrigentini che ci aiuteranno ad alleviare la sofferenza dei concittadini", afferma Barbara Capucci, presidente del Lions Club Agrigento Host".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’appuntamento è sabato 31 ottobre, dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 19, al supermercato SISA-R7 di Agrigento in via Francesco Crispi.