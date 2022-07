Liceo classico Empedocle, dopo 2 anni di pandemia torna la cerimonia di consegna dei diplomi in presenza

Due anni di stop forzato per il Covid, ma adesso è tutto pronto per tornare alla normalità e consegnare in presenza i diplomi agli studenti che hanno appena concluso gli esami di maturità.

Il 21 luglio la palestra della sede centrale del liceo classico Empedocle tornerà ad animarsi, alle 17, per la cerimonia di consegna dei diplomi agli alunni che hanno concluso il loro percorso di studio nell’anno scolastico 2021/22. Si tratta di un momento che rappresenta il commiato per gli studenti e la manifestazione d’orgoglio per il liceo Empedocle in tutte le sue componenti. La comunità scolastica consegnerà ai diplomati, in toga e tocco, l’attestato che testimonia la felice conclusione di un importante percorso e l’inizio di una avventura nel mondo dell’università o del cavoro.

Contestualmente alla consegna dei diplomi si svolgerà il conferimento di due prestigiosi premi assegnati agli studenti più meritevoli dell’istituto.

Si tratta del premio “Finazzi Agrò” che la famiglia dell’avvocato Giovanni Finazzi Agrò offre per onorare il ricordo del proprio illustre congiunto, ex sindaco della città di Agrigento nonché ex alunno del liceo classico Empedocle. Sarà consegnato, inoltre, il premio che la famiglia Tedesco ha istituito per onorare il ricordo della propria congiunta, la preside Maria Teresa Buscemi. Sarà presente il dirigente scolastico Marika Helga Gatto.