Migranti: il molo Favarolo invaso da barchini e gommoni usati per le traversate

Barchini e gommoni di ogni colore e grandezza. Tutti con all'interno taniche di plastica, alcune ancora parzialmente piene, e decine e decine di salvagente neri.

Lo specchio di mare antistante Punta Favarolo, a Lampedusa, dove c'è il molo che viene utilizzato per far sbarcare i migranti, è di nuovo completamente pieno di "carrette del mare". Le condizioni del mare sono ancora ottime e non c'è

vento, ma non appena peggioreranno il rischio concreto è che i natanti possano venire trascinati o affondare. Così come è già accaduto in passato.

Molo Favarolo viene sistematicamente bonificato, con le autogrù che prelevano e portano via tutti i natanti utilizzati.

Gli sbarchi, negli ultimi giorni, però, sono stati incessanti.