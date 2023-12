Familiari dei pompieri morti e Uilpa incontrano il sindaco: verrà chiesta un'indagine epidemiologica al ministro

Verrà chiesto al ministro della Sanità di avviare un'indagine epidemiologia su Lampedusa in relazione al problema tumori denunciato dalla Uilpa dei vigili del fuoco di Agrigento ma anche per tutto il territorio dell'isola. E dopo l'approvazione del bilancio comunale dovrà essere dato in concessione il terreno per la costruzione della nuova caserma dei pompieri. Questo, ma non solo, è stato concordato stamani dopo che i familiari dei morti di cancro dei vigili del fuoco, il personale in pensione dei pompieri e la Uilpa vigili del fuoco di Agrigento, con il suo responsabile Antonello Di Malta, hanno incontrato il sindaco delle Pelagie Filippo Mannino.

E' stata concordata, durante il faccia a faccia, anche l'ultimazione dei lavori del distaccamento dei vigili del fuoco volontario di Linosa, nonché la richiesta, da inoltrare al capo dipartimento, per il trasferimento temporaneo di tutti i pompieri residenti nell'isola ma in servizio in altri comandi d'Italia. Al sindaco Mannino è stata inoltre data comunicazione verbale della protesta che avrà luogo, in piazza Brignone, dal mese di gennaio da parte della Uilpa dei vigili del fuoco.