Luigi Pirandello irrompe al cinema: Toni Servillo è il “sosia perfetto” dello scrittore agrigentino nel film con Ficarra e Picone

Sarà presentato alla Festa del cinema di Roma nella sezione “Grand Public” che raccoglie i film dedicati al grande pubblico, poi arriverà pochi giorni dopo in tutte le sale. Si tratta de “La stranezza”, il nuovo film di Roberto Andò con un Toni Servillo che, grazie ai miracoli di truccatori e costumisti, che riporta in vita Luigi Pirandello con un realismo davvero sorprendente: praticamente il “sosia perfetto”.

Nel cast ci sono anche Ficarra e Picone: una presenza, la loro, che garantisce a priori un notevole interesse da parte del grande pubblico rendendo l’operazione decisamente commerciale.

Ma Roberto Andò, palermitano, classe 1959, non è certo un cineasta che ha firmato film “facili”. Il suo curriculum annovera titoli come “Le confessioni” (dove ancora una volta Toni Servillo è protagonista), “Sotto falso nome” e “Il manoscritto del principe” solo per citarne alcuni.

Il set de “La stranezza”, naturalmente, è tutto siciliano ed è ambientato esattamente un secolo fa: negli anni ‘20 Luigi Pirandello, durante un viaggio in Sicilia, s’imbatte in due strani personaggi che si chiamano Onofrio Principato e Sebastiano Vella (Ficarra e Picone). Sono due teatranti che stanno facendo le prove per un nuovo spettacolo. Questo fortuito incontro tra Pirandello e i due attori dilettanti sarà una vera e propria scintilla da cui scaturiranno grandi sorprese.

Le riprese si sono svolte a Palermo, Catania, Trapani ed Erice dal 7 febbraio al 25 marzo di quest’anno. Nel cast figurano anche caratteristi importanti come Luigi Lo Cascio, Donatella Finocchiaro e Renato Carpentieri. Per girare il film ci sono voluti circa 2 mesi. Producono Medusa Film, Rai Cinema, Tramp Limited e Bibi Film ma in quota c’è anche Prime Video di Amazon.