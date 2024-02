L'intelligenza artificiale "sbarca" a Lampedusa e Linosa: presentato alla Bit il progetto che migliorerà i flussi turistici

Lampedusa e Linosa potranno avvalersi dell’intelligenza artificiale per migliorare l’esperienza turistica sul territorio ed offrire servizi e attrattive all’insegna dell’innovazione.

Tutto questo grazie ad un nuovo progetto che si avvale della compagnia Mexedia che si occupa di offrire soluzioni innovative e su misura per migliorare, in questo specifico caso, l’esperienza dei visitatori. Progetto che è stato appena presentato, con Hub Turistico Lampedusa, in anteprima alla Borsa internazionale del turismo a Milano.

In particolare Hub Turistico Lampedusa si pone l’obiettivo di garantire un’offerta turistica che promuova il territorio in modo completo, fornendo ai visitatori informazioni, consigli sui migliori itinerari e servizi in un’ottica di sistema. In linea con questa finalità, l’Hub Turistico ha implementato insieme a Mexedia una suite di prodotti tecnologici tra cui una piattaforma omnicanale (Duir) e un Virtual Interactive Representative (VIR), in grado di supportare i turisti di Lampedusa e Linosa nelle diverse fasi del loro viaggio, dalla ricerca alla pianificazione fino all’assistenza in loco.

Tutto questo a partire dalla prossima estate, quando entrerà dunque in funzione l’intelligenza artificiale al servizio del turismo anche nelle isole Pelagie.

Più precisamente l’assistente virtuale potrà offrire risposte istantanee e puntuali alle richieste dei visitatori tramite una chat disponibile su un apposito sistema di messaggistica. In questo modo semplificherà il processo di costruzione dell’itinerario e renderà a turisti l’esperienza più soddisfacente. Allo stesso tempo questa soluzione, nella sua versione più evoluta, può elaborare i dati raccolti e analizzare le tendenze dei viaggiatori per consentire agli Enti di creare proposte conformi agli interessi dei turisti e favorendo anche la promozione di località meno note. Grazie all’implementazione di questi sistemi, l’hub di Lampedusa e Linosa potrà semplificare i propri processi fino al 60%.

“Siamo lieti di aver preso parte anche quest’anno alla Bit - dice Luca Siragusa di Hub Turistico Lampedusa - e di aver potuto mostrare ad un pubblico nazionale e internazionale le bellezze del nostro territorio. Siamo, inoltre, soddisfatti di aver presentato insieme a Mexedia una suite di strumenti, in grado di migliorare l’esperienza dei visitatori dell’Isola di Lampedusa in ogni sua fase. Infatti, non solo ci consente di rispondere alle numerose richieste e alle esigenze diversificate dei turisti in modo tempestivo ed efficace, ma ci permette anche di concentrare gli sforzi del personale sulle attività più complesse e a valore aggiunto. In questo modo, possiamo fare ancora di più per valorizzare le meraviglie dell’isola e per garantire un’accoglienza di qualità”.

“Gli assistenti virtuali - dice Simone Mariano, CEO di Baasbox, società di Mexedia che sviluppa i servizi tecnologici - basandosi sulle tecnologie più all’avanguardia, sono in grado di assicurare importanti vantaggi, in termini di efficienza e miglioramento della customer experience, in diversi ambiti e settori. Tra questi anche il comparto turistico, dove i VIR possono trovare applicazione sia sulle piattaforme online, sia nella località di destinazione, anche in versione olografica, per creare un percorso su misura e differenziato per ogni turista. Siamo, infatti, molto contenti di aver potuto raccontare il progetto con Hub Turistico Lampedusa in occasione della Bit 2024, perché queste soluzioni possono garantire un dialogo coerente su molteplici canali, supportando gli uffici turistici nella gestione ottimale delle richieste, anche nei momenti di picco stagionale e di maggiore affluenza”.