“Il padre della sposa” conquista il teatro di Roma, 3 agrigentini nel cast: Aronica, Jannuzzo e Lattuca

Dopo il teatro Manzoni a Milano la scorsa stagione, “Il padre della sposa” continua a raccogliere applausi e consensi unanimi anche quest’anno. La prima stagionale al teatro “Sala Umberto” di Roma, dove rimarrà fino al 29 ottobre, è stata un grande successo. Nel cast ci sono ben 3 agrigentini: Gaetano Aronica, Gianfranco Jannuzzo e Marcella Lattuca. E a produrre lo spettacolo un altro agrigentino: Francesco Bellomo.

“Il padre della sposa”, diretto da Gianluca Guidi (nel cast c’è anche Barbara De Rossi), lo vedremo al teatro Pirandello il 16, 17 e 18 febbraio prossimi. Il testo originale è di Caroline Francke ed è tratto dal romanzo di Edward Streeter con adattamento italiano di Gustavo Verde. L’esordio romano ha visto la presenza in platea, tra gli altri, di Giancarlo Magalli, Gaetano Savatteri e Carmelo Sardo. Quest’ultimo, giornalista agrigentino del Tg5, ha scritto un post su Facebook esprimendo vivo apprezzamento per lo spettacolo: “Brillante commedia, divertente ma anche emozionante, con un cast straordinario, con 3 agrigentini eccezionali: l'immenso Gianfranco Jannuzzo, strepitoso attore poliedrico che sa far ridere e sa essere delicato e commovente; il grande Gaetano Aronica che sa essere il miglior attore possibile dei personaggi che interpreta, ed una incredibile Marcella Lattuca che mi ha stupito per la dimestichezza con cui affronta il palco e il ruolo. Grato a Francesco Bellomo che sa produrre solo bei lavori”.

Giovanni, dentista sposato con Michelle e padre di famiglia, ha una bella figlia, Alice, che sta per convolare a nozze; figlia a cui vuole molto bene e di cui è molto geloso. La ragazza sta per sposare Ludo, rampollo di una ricca famiglia, ma l’imminente matrimonio avrà un effetto straziante sul povero padre, che in cuor suo non accetta l’idea che oramai la figlia sia una donna. Il solo pensiero di lasciare la sua adorata fanciulla nelle mani di uno sconosciuto lo fa andar di matto. A peggiorare le cose ci si metterà anche l’esorbitante costo del matrimonio. Così la famiglia e i parenti del povero dentista vivranno momenti di alta tensione, essendo testimoni dei suoi bizzarri comportamenti che si amplificheranno dopo l’incontro con Boris, il noto eccentrico “wedding planner”, incaricato di organizzare una cerimonia sofisticata.

“Il padre della sposa” si configura come una commedia piena di umorismo, con situazioni tenere e divertenti. Sono state realizzate due versioni per il cinema: la prima nel 1950, con Spencer Tracy e Liz Taylor, che ottenne 3 nomination agli Oscar. La seconda nel 1991 con Steve Martin e Diane Keaton. “Innamorarsi è stupendo, finché non accade a tua figlia”: questa la tagline del film più recente.