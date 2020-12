Le foto di presepi e alberi di Natale diventano un contest: ecco come partecipare

Un contest fotografico per valorizzare l'espressione più "domestica" del Natale, cioè i presepi e gli alberi allestiti in ogni casa. A promuovere l'iniziativa, con il patrocinio del Comune di Agrigento, é l'associazione culturale “Quasillus”, grazie al contributo di privati e aziende della città dei Templi.

Due, come spiega una nota del Comune, le attività che vedranno protagonisti i cittadini che vorranno partecipare gratuitamente con le proprie fotografie: "Il mio presepe” e “Le mie luci di Natale". I partecipanti possono inviare sino ad un massimo di 3 foto che riguardano il presepe o le luci natalizie realizzate presso la propria abitazione o il proprio locale (garage, cantina, giardino, etc).

Le foto potranno essere inviate tramite l’apposito modulo presente sul sito www.quasillus.it accendendo nell’area dedicata ai concorsi. Le foto ricevute verranno progressivamente, in ordine di ricezione, pubblicate sulle pagine Facebook e Instagram dell’Associazione “Quasillus” con indicazione del nome e cognome dell’autore. La premiazione avverrà giorno 16 gennaio dopo che la giuria valuterà aspetti quali l’impatto visivo, la composizione, l’originalità, la tecnica e la creatività. Il regolamento completo è disponibile sul sito www.quasillus.it.

“Voglio ringraziare – continua l’assessore Ciulla – negozianti e privati che hanno creduto in questa iniziativa, sponsorizzando i premi che saranno messi in palio. Si tratta di un ennesimo gesto d’amore verso la città che – soprattutto in un momento di grande difficoltà – vuole rialzarsi e guardare al futuro”.