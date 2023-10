Gli ex ragazzi del "Brunelleschi" si ritrovano 48 anni dopo il diploma: serata di ricordi e sorrisi

Serata di allegria e di ricordi per gli ex ragazzi della V A dell'istituto tecnico per geometri "Brunelleschi" di Agrigento che si sono ritrovati dopo 48 anni. Ma è stata anche una serata di memoria per chi non c'è più.

Come sempre avviene in questo genere di rimpatriate, ognuno dei partecipanti ha ricordato e narrato episodi e fatti che lo hanno colpito nel corso degli studi, ma anche tipiche espressioni verbali usate in classe, come il "no bieddu", usato da un insegnante quando la risposta non collimava con la domanda. Inevitabili i sorrisi quando sono stati ricordati i tic di alcuni docenti, così come scioperi ed occupazioni e il prof che li definiva "fedayn" perché ribelli. Un tuffo nella memoria, rivivendo gli anni dal 1970 al '75.

Gli ex ragazzi del "Brunelleschi" si sono lasciati con l'impegno di rinnovare questo appuntamento e con le parole: "L'amicizia è per sempre, il resto se lo porta il vento".