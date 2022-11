"Giardino dei giusti", quattro nuove steli dedicate a personalità di rilievo

Una stele in memoria di Giovanni XXIII nel Giardino dei Giusti della Valle dei templi di Agrigento. Il “Papa buono” sarà ricordato per iniziativa dell’Accademia di Studi Mediterranei la quale, come ormai avviene ogni anno, arricchirà il “Giardino” con altri alberi e stele dedicati a personaggi che si sono resi protagonisti di gesti ed iniziative encomiabili in favore dell’umanità. Si tratta del re del Marocco Muhammad V, del cappellano militare don Giuseppe Gabana e del piccolo martire pakistano Iqbal Mashid. Le quattro stele verranno messe a dimora venerdì 25 novembre 2022 .

Alle ore 9,15 mons. Enrico Dal Covolo, presidente dell’Accademia di studi mediterranei, introdurrà i lavori nella sala conferenze di Casa Sanfilippo. Dopo i saluti delle autorità (il sindaco Francesco Micciché, il cardinale Luis Antonio Gokim Tagle, l’arcivescovo Alessandro Damiano ed il prefetto Maria RFita Cocciufa), l’ambasciatore del Marocco presso la Santa Sede Rajae Naji parlerà di re Muhammed V, il giornalista e scrittore Marco Roncalli parlerà di Giovanni XXIII, il comandante provinciale della Guardia di Finanza col. Rocco Lopane parlerà di don Giuseppe Gabana e la prof. Anna Maria Samuelli parlerà di Iqbal Malih.

Alle ore 12 nella via Sacra della collina della Valle dei templi avverrà la cerimonia solenne della dedicazione delle stele e degli alberi nel "Giardino dei Giusti".